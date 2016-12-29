Каббалистический прогноз на 2017 год

Прошедший 2016 год был бурным и противоречивым. Он останется в памяти как сложный, насыщенный яркими событиями, резкими поворотами. Думаю, что нам еще предстоит осознать, насколько в течение этого года обострились все проблемы общества, и прежде всего, в экономике и безопасности.
Можно сказать, что именно осознание глубины стоящих перед нами проблем является самым важным итогом уходящего года и это дает нам надежду на лучшее будущее. Приходит все более глубокое понимание, что мир может реально надеяться на лучшее будущее или, по крайней мере, предотвратить ухудшение ситуации, если люди изменят способ мышления.
Пришло время человечеству разобраться, как увязать различные противоречивые события и явления. Нам предстоит выявить и нейтрализовать главный дестабилизирующий фактор и тем самым упрочить положение в новом 2017 году.
Конец эры эгоизма
Каббала считает эгоистическую природу человека главным фактором, определяющим связи между как положительными, так и отрицательными событиями и явлениями. В обществе властвует желание получать удовольствие и наслаждение, добиваться максимальной выгоды во всем, даже если для этого приходится ущемлять, использовать других людей. При этом в 2016 году стали отчетливо заметны признаки конца развития эгоизма, бурный рост которого мы наблюдали на протяжении тысяч лет существования человечества. Войны, кризисы и другие беды, которые мы пережили в уходящем году, являются признаками того, что эгоистические формы эксплуатации, использования одними людьми других для их выгоды перестали работать.
Эгоистическое "топливо" словно иссякло, нет больше былого драйва, чтобы конкурировать в финансовой сфере, бизнесе, политике, культуре и даже в области вооружений. Всему этому приходит конец, поскольку на этом пути нет победителей. В итоге проигрывают все. Все более жестко ощущаются последствия глобализации, когда повсеместно внедряются современные технологии. Это неизбежно приводит к серьезным изменениям на рынке труда. Мы почувствуем эти изменения уже в 2017 году. При этом, несомненно, нам предстоит пережить более тяжелые события, чем в прошлом году.
Истинное возрождение
Наш эгоизм никуда не денется, он не исчезнет, поскольку заложен в природе человека с самого его рождения. Но по мере обострения нашего осознания и понимания бесперспективности продолжать жить и действовать, исходя только из эгоистической природы, мы придем к необходимости изменения вектора нашего развития. Тогда нам предстоит научиться новому методу, преобразующему отрицательную силу нашего эгоизма в положительную. Наше желание зарабатывать деньги, добиваться успеха, которые до настоящего времени мотивировали все наши поступки, не исчезнут и не уменьшатся. Мы должны научиться использовать эти желания разумно и полезно: направлять их не на собственную выгоду, а на благо всего общества.
Каббала становится востребованной именно в этот переходный период, который мы переживаем сейчас, на стыке 2016 и 2017 годов, между старым и новым миром. Эта наука готова дать каждому человеку и всему человечеству прочную основу для перехода на добрый и позитивный путь, ответить на самые острые проблемы и вызовы и дать глубокое понимание и объяснение сложных процессов, происходящих в мире.
Каббала предлагает методику объединения, позволяющую человеку изменить свое отношение к другим людям. Каббалистическая методика дает возможность наладить на этой основе отношения в обществе и распространить такие отношения во всем мире. С помощью сочетания разных форм обучения, включая практическую работу на семинарах, появляется возможность создать правильную связь между людьми, почувствовать близость и приподняться над своей эгоистической природой к высшей реальности, ощущению вечности и совершенства.
Символично, что празднование Нового года совпадает с окончанием праздника Хануки – праздника света. Как из земли, из темноты к свету прорывается росток, так из всеобъемлющего кризиса рождается новая жизнь. Никогда еще я не был настолько полон оптимизма, как сейчас, в преддверии Нового года. Перед нами – обе составляющие, необходимые для достижения счастья и хорошей жизни. Это, с одной стороны, полное отчаяние от неудачных поисков решения стоящих перед нами проблем и, с другой стороны, возможность воспользоваться каббалистической методикой, дающей каждому правильный ориентир к доброму будущему. Поэтому, встречая 2017 год, мы вправе быть оптимистами, будущее – в наших руках.
Д-р Михаэль Лайтман, основатель и глава Международной академии каббалы (МАК). Ежедневно дает уроки каббалы, транслирующиеся на 66 канале.