04.01 17:31 MIGnews.com

Иванка Трамп и Барак Обама будут соседями

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Дочь избранного президента США Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, в декабре сообщившие о том, что вместе с тремя детьми переезжают из родного Нью-Йорка в Вашингтон, нашли новое жилье.Об сообщает журнал Washingtonian со ссылкой на совладельца агентства по продаже дорогостоящей недвижимости Washington Fine Properties Уильям Муди, семейная пара, у которой трое детей, уже подписала все необходимые документы.Иванка Трамп и Джаред Кушнер будут жить в американской столице в престижном районе Калорама фактически по соседству с нынешним президентом США Барак Обама, который после 20 января будет вынужден покинуть Белый дом. Он, его супруга и их младшая дочь Саша еще несколько лет проживут в столице, чтобы ребенок мог спокойно закончить школу.Иванка Трамп и Джаред Кушнер с детьми въедут в трехэтажный особняк, в котором насчитывается шесть спален. Стоимость дома при продаже, состоявшейся 22 декабря, составила $5,5 млн.