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Названа самая безопасная авиакомпания 2016 года | Фото: Thinkstock04.01 23:33   MIGnews.com

Названа самая безопасная авиакомпания 2016 года

Немецкий центр авиационной безопасности JACDEC опубликовал рейтинг безопасности авиакомпаний.

Как сообщает издание Bild, первое место заняла гонконгская Cathay Pacific, член альянса Oneworld.

Также в пятерке лидеров — новозеландская авиакомпания Air New Zealand, китайская Hainan Airlines, катарская Qatar Airways и нидерландская KLM.
Десятку лучших замыкает Japan Airlines.

Сейчас опубликована только часть списка, который должен состоять из 60 мест: 12 первых позиций (на 12-й — немецкая Lufthansa) и три последних (на 60-й — China Airlines). Полный перечень появится 18 января этого года.

Рейтинг основывается на количестве авиационных происшествий (данные за 2016 год).
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