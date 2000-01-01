У герцогини Кембриджской случилось радостное событие
Супруга британского принца Уильяма герцогиня Кэтрин стала почетным членом королевского фотографического общества. Это старейшая в мире фотографическая организация, которая была основана в 1853 году. Она оказывает поддержку фотографам, организовывая различные выставки, курсы, семинары. Об этом пишет ТСН.
Герцогиня Кембриджская, как известно, давно увлекается фотографией. Своих детей принца Джорджа и принцессу Шарлотту Кэтрин часто фотографирует сама, не прибегая к услугам известных фотографов.
"Герцогиня Кембриджская давно интересуется фотографией и ее историей. Она - последний в ряду королевских фотографов, и Общество счастливо выказать признание ее таланту и энтузиазму с помощью присвоения звания почетного члена Общества", - говорится в официальном документе.
Мы тоже с нетерпением ждем новых снимков от герцогини. Быть может, она снимает не так профессионально, как это делают другие фотографы, но ее фотографии пользуются невероятной популярностью.