Образование в Израиле сползло до уровня ниже среднего
Израильские школьники стабильно показывают результаты по основным предметам ниже среднего мирового уровня.
Соответствующие результаты международных экзаменов PISA 2018 года обнародовало Управление исследований в системе просвещения (РАМА).
Целью отчета является изучение степени готовности 15-летних учащихся к "взрослой жизни": приобретение навыков, позволяющих им эффективно функционировать в окружающей среде. Специалисты оценили показатели в 79 государствах, в том числе 37 членов ОЭСР и более полумиллиона учащихся. Исследование в Израиле было проведено в марте 2018 года среди 6623 учащихся, обучающихся в 174 школах.
Специалисты проанализировали уровень грамотности в трех областях: чтение, математика и естественные науки. В 2018 году акцент был сделан на грамотность чтения. Анализ показал, что неравенство в успеваемости учащихся увеличилось, а в Израиле самый большой разрыв между арабским и еврейским сектором среди всех стран.
На экзаменах по чтению израильские ученики набрали в среднем 470 баллов, что ниже среднего показателя по ОЭСР (487 баллов). Успеваемость арабоязычных учеников снизилась на 29 баллов до 362 баллов, что намного ниже среднего показателя по ОЭСР и еврейских коллег.
В математике средний балл по Израилю составил 463 балла, что ниже среднего (489 баллов). В целом, ивритоязычные набрали 490 баллов, что немного выше среднего показателя по ОЭСР. Тем не менее, арабоязычные ученики набрали всего 379 баллов, что на 12 баллов меньше, чем в тестах 2015 года.
В естественных науках израильские ученики набрали в среднем 462 балла, что ниже среднего (489 баллов). Ивритоязычные ученики набрали 491 балл, а арабоязычные 375 баллов.
Министр образования Рафи Перец пообещал создать группу экспертов для выявления причин, ведущих к резкому снижению успеваемости учащихся в арабском секторе. Основное внимание будет уделено бедуинскому населению.
"После вступления в должность я заявил, что одна из моих целей сократить социальное неравенство в обществе. Это одна из главных задач Израиля на данный момент, и мы прикладываем все усилия в этом направлении, особенно на периферии. Данное исследование обязывает нас провести глубокий анализ ситуации и сформулировать программу по усилению образования в арабском секторе, особенно в сфере математики, естественных наук и языковых навыков. Демократическое общество должно предоставлять равные возможности каждому ребенку. Это наша миссия", – сказал он.
В свою очередь, генеральный директор Министерства просвещения Шмуэль Абуав отметил, что анализ результатов исследования PISA указывает на постоянно растущий разрыв между арабским и еврейским сектором, что требует коррективов.