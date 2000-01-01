03.12 13:58 MIGnews.com

Дуров пресек приставания Рыбки - был с парнем

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Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка заявила о нетрадиционной ориентации Павла Дурова.Основатель Telegram и ВК проживает в ОАЭ и пригласил ее погостить. Бизнесмен живет с девушкой и парнем. Такой тандем, по мнению Рыбки, свидетельствует о его гомосексуализме."Я была у него в гостях. Большая квартира, метров 150. Мы сходили в White Club. Он пришел на встречу неофициально со своим парнем… Они не говорили об этом, но я по отношению вижу: мальчики стоят близенько друг к дружке, у них нет дистанции совсем, друг о друга трутся. Они живут втроем: он, его чувак и девчонка. Я к нему поподкатывала, он меня подсбрил. Я не поняла почему, а потом увидела эти телячьи нежности", - сказала она.Рыбка не стала стесняться в выражениях и весьма нелицеприятно отозвалась о внешности Дурова: "...маленького роста, худенький, щупленький, дрищ с диатезом на щеках...".