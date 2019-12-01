Хью Грант: Борис Джонсон – Пиноккио, его нужно остановить
Известный британский актер Хью Грант посетил избирателей с агитаций восстать против "Лейбористской партии" из-за антисемитизма и не поддерживать партию премьер-министра Бориса Джонсона.
Он присоединился к кандидатке Лусиане Бергер, которая ушла от лейбористов по этой же причине, передает Business Insider.
Актер обозвал британского премьера самовлюбленным "Пиноккио", который только и думает, что о собственной карьере.
"Не думаю, что остатки "Консервативной партии" после того, как они исключили всех порядочных и вменяемых, могут встать во главе правительство страны, которую я так люблю", – признался Грант.
Он призвал поддержать "оставшихся" кандидатов, которые смогут противостоять консерваторам. По словам актера, он обеспокоен тем, что победа даст Джонсону возможность продвинуть жесткий Brexit.
"Сам факт, что это может быть рассмотрено Борисом Джонсоном и его бандой, является демонстрацией того, насколько они безответственны и самонадеянны – их нужно остановить", – добавил актер.
Он также прокомментировал вмешательство главного раввина Эфраима Мирвиса в политику.
"Если вы спросите, думаю ли я, что в Лейбористской партии есть антисемитский элемент — ответ "да". Если вы спросите меня, думаю ли я, что нынешнее руководство лейбористов сделало что-то, чтобы искоренить это, мой ответ "нет", – добавил Грант.