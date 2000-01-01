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Россиянам хотят выдать удостоверения с графой национальность 03.12 13:04   MIGnews.com

Россиянам хотят выдать удостоверения с графой национальность

В России может появиться новый документ, удостоверяющий личность, - пластиковое удостоверение, где по желанию можно будет указать национальность. Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы, новое удостоверение личности гражданина РФ предлагается оформлять на пластиковом носителе.

"Применение документа, удостоверяющего личность и оформленного на пластиковом носителе, широко распространено как в странах Евросоюза, так и в государствах СНГ и неплохо себя зарекомендовало", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Выдавать удостоверения нового образца хотят с 2021 года.

"Дополнительно в проекте закона устанавливается возможность реализовать предусмотренное статьей 26 Конституции России право определять и указывать свою национальную принадлежность", - говорится в документе.

Также законопроект содержит предложение выдавать паспорт бессрочно, обновляя только фотографию в возрасте 20 и 45 лет.


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