03.12 13:04 MIGnews.com

Россиянам хотят выдать удостоверения с графой национальность

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В России может появиться новый документ, удостоверяющий личность, - пластиковое удостоверение, где по желанию можно будет указать национальность. Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Иванов.Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы, новое удостоверение личности гражданина РФ предлагается оформлять на пластиковом носителе."Применение документа, удостоверяющего личность и оформленного на пластиковом носителе, широко распространено как в странах Евросоюза, так и в государствах СНГ и неплохо себя зарекомендовало", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Выдавать удостоверения нового образца хотят с 2021 года."Дополнительно в проекте закона устанавливается возможность реализовать предусмотренное статьей 26 Конституции России право определять и указывать свою национальную принадлежность", - говорится в документе.Также законопроект содержит предложение выдавать паспорт бессрочно, обновляя только фотографию в возрасте 20 и 45 лет.