Россиянам хотят выдать удостоверения с графой национальность
В России может появиться новый документ, удостоверяющий личность, - пластиковое удостоверение, где по желанию можно будет указать национальность. Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Иванов.
Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы, новое удостоверение личности гражданина РФ предлагается оформлять на пластиковом носителе.
"Применение документа, удостоверяющего личность и оформленного на пластиковом носителе, широко распространено как в странах Евросоюза, так и в государствах СНГ и неплохо себя зарекомендовало", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Выдавать удостоверения нового образца хотят с 2021 года.
"Дополнительно в проекте закона устанавливается возможность реализовать предусмотренное статьей 26 Конституции России право определять и указывать свою национальную принадлежность", - говорится в документе.
Также законопроект содержит предложение выдавать паспорт бессрочно, обновляя только фотографию в возрасте 20 и 45 лет.