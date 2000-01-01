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Шварценеггер: весь мир должен защищать окружающую среду | Фото:03.12 21:43   MIGnews.com

Шварценеггер: весь мир должен защищать окружающую среду

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер призвал мировое сообщество усилить внимание к защите окружающей среды, а не следить за заявлениями президента США Дональда Трампа.

Такое заявление он сделал во время выступления на Meet The Press Sunday, передает Newsweek.

В частности, актер рассказал о собственных усилиях, направленных на повышение осведомленности общественности об изменении климата и проблемах окружающей среды.

На вопрос ведущего, пытался ли Шварценеггер убедить Трампа изменить экологическую политику, он ответил: "Это вопрос не просто одного человека; мы должны убедить весь мир".

"Экологическое сообщество должно лучше общаться и больше говорить о загрязнении, потому что это – всеобщая угроза. У нас в Калифорнии самые строгие законы по охране природы, и в то же время мы – №1 в экономике. Мы создаем больше рабочих мест – миллионы рабочих мест – с тех пор, как приняли эти законы", – добавил он.


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