Шварценеггер: весь мир должен защищать окружающую среду
Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер призвал мировое сообщество усилить внимание к защите окружающей среды, а не следить за заявлениями президента США Дональда Трампа.
Такое заявление он сделал во время выступления на Meet The Press Sunday, передает Newsweek.
В частности, актер рассказал о собственных усилиях, направленных на повышение осведомленности общественности об изменении климата и проблемах окружающей среды.
На вопрос ведущего, пытался ли Шварценеггер убедить Трампа изменить экологическую политику, он ответил: "Это вопрос не просто одного человека; мы должны убедить весь мир".
"Экологическое сообщество должно лучше общаться и больше говорить о загрязнении, потому что это – всеобщая угроза. У нас в Калифорнии самые строгие законы по охране природы, и в то же время мы – №1 в экономике. Мы создаем больше рабочих мест – миллионы рабочих мест – с тех пор, как приняли эти законы", – добавил он.