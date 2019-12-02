03.12 22:34 MIGnews.com
Швейцарский монетный двор изобразит на монете теннисиста
Швейцарский монетный двор решил отметить достижения знаменитого теннисиста Роджера Федерера, разместив его лицо на монете.
Двадцатикратный чемпион Grand Slam Федерер станет первым ныне живущим человеком, чей портрет появится на монете.
По планам, в мае в дополнение будет выпущена золотая памятная монета в 50 швейцарских франков, пишет BBC
.
"Спасибо Швейцарии и монетному двору за эту невероятную честь и привилегию", - выразил признательность 38-летний теннисист в своем Twitter.
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