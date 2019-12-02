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Швейцарский монетный двор изобразит на монете теннисиста 03.12 22:34   MIGnews.com

Швейцарский монетный двор изобразит на монете теннисиста

Швейцарский монетный двор решил отметить достижения знаменитого теннисиста Роджера Федерера, разместив его лицо на монете.

Двадцатикратный чемпион Grand Slam Федерер станет первым ныне живущим человеком, чей портрет появится на монете.

По планам, в мае в дополнение будет выпущена золотая памятная монета в 50 швейцарских франков, пишет BBC.

"Спасибо Швейцарии и монетному двору за эту невероятную честь и привилегию", - выразил признательность 38-летний теннисист в своем Twitter.



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