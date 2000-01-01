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Twitter заблокировал аккаунты ХАМАСа и Хизбаллы | Фото:03.11 19:01   MIGnews.com

Twitter заблокировал аккаунты ХАМАСа и Хизбаллы

В социальной сети Twitter заблокированы аккаунты, связанные с террористическими группами ХАМАС,"Хизбалла" и палестинскими новостями.

3 ноября доступ к страницам на английском и арабском языках, а также к нескольким из принадлежащих телеканалов "Хизбаллы", больше не будет.

Издание The Times of Israel получила сообщение о том, что эти учетные записи были приостановлены из-за нарушения правила Twitter.

Веб-сайт содержит список правил, в том числе запрещающих "угрожать насилием в отношении отдельного лица или группы людей" или "угрожать или пропагандировать терроризм или насильственный экстремизм".


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