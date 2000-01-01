03.11 19:01 MIGnews.com
Twitter заблокировал аккаунты ХАМАСа и Хизбаллы
В социальной сети Twitter заблокированы аккаунты, связанные с террористическими группами ХАМАС,"Хизбалла" и палестинскими новостями.
3 ноября доступ к страницам на английском и арабском языках, а также к нескольким из принадлежащих телеканалов "Хизбаллы", больше не будет.
Издание The Times of Israel получила сообщение о том, что эти учетные записи были приостановлены из-за нарушения правила Twitter.
Веб-сайт содержит список правил, в том числе запрещающих "угрожать насилием в отношении отдельного лица или группы людей" или "угрожать или пропагандировать терроризм или насильственный экстремизм".
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