03.11 17:50 MIGnews.com

Израильский "борт №1" совершил первый успешный полет

אייר פורס 1 הישראלי ממריא. pic.twitter.com/l2jhDvrm5J — nir dvori (@ndvori) November 3, 2019

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Самолет израильской компании Air Force One, который будет обслуживать президента и премьер-министра во время официальных визитов за границу, успешно прошел первый испытательный полет.Boeing 767-300ER, который прибыл в Израиль еще летом 2016 года, провел в воздухе полчаса, а видео испытаний уже опубликовали в сети, передает The Jerusalem Post.По данным издания, все ключевые системы работали нормально во время полета. Самолет был представлен в четверг, 31 октября, однако на тот момент наблюдалась неисправность тормоза. В воскресенье утром лайнер вылетел на короткий рейс в сопровождении вертолета "Блэк Хок" и другого самолета, с которого велась съемка.Официальное название самолета – 4X-ISR. "4X" – часть названия всех израильских самолетов, а оставшиеся буквы означают, что это официальный лайнер Государства Израиль. IAI объявила, что разработала и установила "сложные технологические системы", которые обеспечивают безопасную связь. По данным компании, самолет может без пересадок добраться до США, Китая, Японии и Бразилии.