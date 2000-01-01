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Олеся Жураковская рассказала о 5 годах с мужем-тираном 03.10 19:47   MIGnews.com

Олеся Жураковская рассказала о 5 годах с мужем-тираном

Заслуженная артистка Украины Олеся Жураковская рассказала о своей ужасной совместной жизни с её мужем, которая длилась 5 лет.

В 23 года Олеся вышла замуж за бизнесмена-мусульманина, который очень долго и настойчиво за ней ухаживал, чем и завоевал её сердце.

Тогда она как раз заканчивала ГИТИС в Москве.

И хотя Олеся не приняла ислам, муж запрещал ей абсолютно все, контролировал каждый ее шаг, а время от времени девушка подвергалась избиениям.

"Я осознавала, что, если я останусь рядом, в один страшный момент меня может просто не стать физически", - поделилась актриса.

Пять лет Олеся подвергалась моральному и физическому насилию, пока не приняла для себя решение бежать как можно дальше от мужа-тирана.


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