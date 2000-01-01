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Жена Петросяна подала на развод и забирает у него почти все 04.08 05:51   MIGnews.com

Жена Петросяна подала на развод и забирает у него почти все

Самая "юмористическая" пара СНГ – артисты Елены Степаненко и Евгений Петросян – разводится. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы, где рассматривается дело о разделе общего нажитого имущества.

При этом по данным ТАСС, супруга одного и самых известных российских артистов хочет отсудить у преимущественную часть имущества, которое оценивается в 1,5 млрд. рублей (около 23,7 тыс. долларов).

"Степаненко требует в рамках гражданского иска о разводе и разделе имущества восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности. Общая сумма заявленных в иске требований составляет более чем 80% от всего совместно нажитого имущества", - сообщил изданию источник к семье.

Адвокаты Елены Степаненко и Евгения Петросяна отказались комментировать эту информацию.

Судебное заседание о разделе имущества назначено на 6 августа.


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