04.08 05:51 MIGnews.com

Жена Петросяна подала на развод и забирает у него почти все

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Самая "юмористическая" пара СНГ – артисты Елены Степаненко и Евгений Петросян – разводится. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы, где рассматривается дело о разделе общего нажитого имущества.При этом по данным ТАСС, супруга одного и самых известных российских артистов хочет отсудить у преимущественную часть имущества, которое оценивается в 1,5 млрд. рублей (около 23,7 тыс. долларов)."Степаненко требует в рамках гражданского иска о разводе и разделе имущества восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности. Общая сумма заявленных в иске требований составляет более чем 80% от всего совместно нажитого имущества", - сообщил изданию источник к семье.Адвокаты Елены Степаненко и Евгения Петросяна отказались комментировать эту информацию.Судебное заседание о разделе имущества назначено на 6 августа.