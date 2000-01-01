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`Adidas объявил бойкот Израилю – это победа BDS` 03.08 15:58   MIGnews.com

"Adidas объявил бойкот Израилю – это победа BDS"

Антиизраильское движение Boycott, Divest, and Sanctions объявило своей победой прекращение сотрудничества американского спортивного бренда Adidas с Израильской футбольной ассоциацией (ИФА) на фоне новостей, что новым спонсором израильских сборных станет немецкая Puma.

В то же время телеканал i24NEWS узнал, что случившееся никоим образом не связано с политикой.

"В Adidas могут подтвердить, что данное соглашение не было продлено за согласованный срок", - заявил представитель марки.

Он заявил, что это "не является политически мотивированным решением", и от имени своего бренда поблагодарил Израильскую футбольную ассоциацию за сотрудничество и пожелал ей "больших успехов".

Произошедшее в BDS видят по-своему.

"В результате глобальной кампании Adidas перестал быть спонсором футбольных команд из незаконных израильских поселений. Палестинцы призывают нового спонсора, Puma, прекратить соучаствовать в нарушениях Израилем международного права", - заявили на сайте антиизраильского движения.

Стоит отметить, что в марте палестинские футбольные клубы обратились с петицией к руководству Adidas и потребовали, чтобы оно разорвало отношения с Израилем, поскольку в ИФА участвуют шесть футбольных команд из поселений.

В компании ответили, что придерживаются политически-нейтральной позиции с целью содействию спорту, однако признали, что совместно с ФИФА решили "повысить стандарты и нормы в области прав человека", отметив необходимость решения вопроса о ФК из израильских поселений на территориях.


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