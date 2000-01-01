"Adidas объявил бойкот Израилю – это победа BDS"

В то же время телеканал i24NEWS узнал, что случившееся никоим образом не связано с политикой.
"В Adidas могут подтвердить, что данное соглашение не было продлено за согласованный срок", - заявил представитель марки.
Он заявил, что это "не является политически мотивированным решением", и от имени своего бренда поблагодарил Израильскую футбольную ассоциацию за сотрудничество и пожелал ей "больших успехов".
Произошедшее в BDS видят по-своему.
"В результате глобальной кампании Adidas перестал быть спонсором футбольных команд из незаконных израильских поселений. Палестинцы призывают нового спонсора, Puma, прекратить соучаствовать в нарушениях Израилем международного права", - заявили на сайте антиизраильского движения.
Стоит отметить, что в марте палестинские футбольные клубы обратились с петицией к руководству Adidas и потребовали, чтобы оно разорвало отношения с Израилем, поскольку в ИФА участвуют шесть футбольных команд из поселений.
В компании ответили, что придерживаются политически-нейтральной позиции с целью содействию спорту, однако признали, что совместно с ФИФА решили "повысить стандарты и нормы в области прав человека", отметив необходимость решения вопроса о ФК из израильских поселений на территориях.