Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Brexit `съест` 30% персонала EMA 03.08 12:18   MIGnews.com

Brexit "съест" 30% персонала EMA

Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) придется сократить объемы операций, т.к. сокращение персонала будет больше, чем ожидалось.

Ожидается 30% сокращение персонала с высокой степенью неопределенности по содержанию персонала в среднесрочной перспективе.

В агентстве трудятся 900 сотрудников, пишет Euractiv.

В 2017 году ЕС принял решение перенести штаб-квартиру организации из Лондона в Амстердам до конца марта 2019 года, когда Великобритания выйдет из ЕС.

Первый опрос персонала продемонстрировал, что 19% работников откажутся переезжать в Амстердам, но сейчас бытует мнение, что цифры занижены, ведь 135 краткосрочных контрактников больше не смогут работать согласно правилам работы в Нидерландах.

В результате агентство сократит ряд мер, включая международное сотрудничество, пересмотр руководящих принципов и публикации клинических данных.

Справка. EMA была основана в Лондоне в 1995 году, выступая в роли единственного представителя для утверждения и мониторинга безопасности лекарственных средств в Европе.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:31
Юг Израиля: найдена тушка сокола с коктейлем Молотова
13:04
Facebook и Instagram считают потраченное время
12:55
НАТО развернула в Косово военные учения
12:38
Откровения Регев об отце и Национальном законе
11:52
Запчасти для ракет не доехали в Иран
11:35
Египет инициирует договоренность Израиль-ХАМАС
11:33
NASA откажутся от "Союзов"
11:20
Остров Мальорка признал Сальвини персоной нон грата
10:42
Корбину подыскали место для выступления
10:26
Роскомнадзор проверит способность Facebook сохранять данные
10:19
ЕС достроил в Газе гигантскую солнечную электростанцию
10:10
В Дании прошел протест против нового закона о парандже
09:30
Создана контролируемая мыслями рука-робот  
09:03
Сотрудницу американского посольства в РФ обвинили в шпионаже
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus