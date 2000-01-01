Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) придется сократить объемы операций, т.к. сокращение персонала будет больше, чем ожидалось.
Ожидается 30% сокращение персонала с высокой степенью неопределенности по содержанию персонала в среднесрочной перспективе.
В агентстве трудятся 900 сотрудников, пишет Euractiv.
В 2017 году ЕС принял решение перенести штаб-квартиру организации из Лондона в Амстердам до конца марта 2019 года, когда Великобритания выйдет из ЕС.
Первый опрос персонала продемонстрировал, что 19% работников откажутся переезжать в Амстердам, но сейчас бытует мнение, что цифры занижены, ведь 135 краткосрочных контрактников больше не смогут работать согласно правилам работы в Нидерландах.
В результате агентство сократит ряд мер, включая международное сотрудничество, пересмотр руководящих принципов и публикации клинических данных.
Справка. EMA была основана в Лондоне в 1995 году, выступая в роли единственного представителя для утверждения и мониторинга безопасности лекарственных средств в Европе.