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K-Supermarket разрешил людям переночевать в прохладе 04.08 02:11   MIGnews.com

K-Supermarket разрешил людям переночевать в прохладе

Финская сеть супермаркетов, учитывая аномальную жару, пригласила клиентов переночевать в своем оборудованном кондиционерами магазине в Хельсинки.

На своей странице в Facebook K-Supermarket сообщил, что клиенты, которые хотят на время отдохнуть от жары, могут провести ночь в их магазине в Хельсинки в субботу, а также получить там ужин и завтрак.

Менеджер по операциям сети Марики Линдфорс рассказала, что идею для ночлега выразили клиенты, которые полушутя сказали, что было бы здорово поспать в прохладном супермаркете.

Необходимые для ночевки вещи людей просят принести с собой.



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