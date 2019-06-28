За поместье Жаклин Кеннеди хотят выручить $65 млн

Дочь бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди Кэролайн выставила на продажу ее поместье.
Свое решение Кэролайн объяснила тем, что внуки Жаклин уже выросли, а для семьи пришло время идти дальше и создать что-то для себя по ее примеру.
Площадь поместья составляет более 1900 квадратных метров. В главной резиденции находится пять спален, библиотека, гостиная с камином, столовая и кухня шеф-повара с профессиональной техникой. Рядом с главной резиденцией расположен двухэтажный гостевой дом с четырьмя спальнями.
Почти из всех комнат, за исключением столовой, открывается вид на Атлантический океан, пишет CNN.
Жаклин Кеннеди купила поместье в 1979 году за $1 млн.