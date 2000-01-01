Германия вернула украденную нацистами картину наследникам
Германия в среду вернула картину еврейским наследникам, украденную нацистами и обнаруженную в коллекции баварского коллекционера-затворника, Корнелиуса Гурлитта, сына торговца произведениями искусства Третьего рейха.
Министр культуры Моника Грютерс заявила, что возвращение в среду полотна французского неоимпрессиониста Поля Синьяка Quai de Clichy способствует "восстановлению хоть в какой-то степени исторической справедливости" для семьи Гастона Проспера Леви.
По словам экспертов, нацисты захватили картину у Леви в 1940 году, прежде чем он бежал из Франции.
Известно, что власти обнаружили полотно во владении покойного Корнелиуса Гурлитта в 2012 году во время налогового расследования. В коллекции было более 1500 произведений искусства.