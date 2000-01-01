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Базилика Рождества Христова уже не исчезающий объект | Фото:03.07 20:45   MIGnews.com

Базилика Рождества Христова уже не исчезающий объект

Базилика Рождества Христова в Бейт-Лехеме, которая как верят христиане, возведена на месте появления на свет Иисуса Христа и является одной из самых почитаемых святынь христианского мира, была исключена из списка находящихся под угрозой исчезновения объектов всемирного наследия ЮНЕСКО во вторник.

Об этом пишет The Times of Israel.

Христианская церковь, территориально расположенная в Иудее и Самарии, была признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2012 году. Однако позже эксперты объявили, что храму грозит уничтожение, если учитывать его фактическое состояние.

С тех пор церковные и палестинские чиновники наблюдали за высококачественной работой по восстановлению "крыши, наружных фасадов, мозаики и дверей", говорится в заявлении ЮНЕСКО.

Издание отмечает, комитет принял решение исключить храм из списка, находящегося под угрозой исчезновения, во время встречи в Баку, которая началась 30 июня и продолжится до 10 июля.


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