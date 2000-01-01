Базилика Рождества Христова уже не исчезающий объект
Базилика Рождества Христова в Бейт-Лехеме, которая как верят христиане, возведена на месте появления на свет Иисуса Христа и является одной из самых почитаемых святынь христианского мира, была исключена из списка находящихся под угрозой исчезновения объектов всемирного наследия ЮНЕСКО во вторник.
Христианская церковь, территориально расположенная в Иудее и Самарии, была признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2012 году. Однако позже эксперты объявили, что храму грозит уничтожение, если учитывать его фактическое состояние.
С тех пор церковные и палестинские чиновники наблюдали за высококачественной работой по восстановлению "крыши, наружных фасадов, мозаики и дверей", говорится в заявлении ЮНЕСКО.
Издание отмечает, комитет принял решение исключить храм из списка, находящегося под угрозой исчезновения, во время встречи в Баку, которая началась 30 июня и продолжится до 10 июля.