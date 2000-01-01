Звезда хип-хопа Ники Минаж выступит в Саудовской Аравии

Женщина-рэпер известна своим диковинным, провокационным стилем и такими хитами, как "Анаконда", где она читает рэп о своей "толстой заднице". Ее лирика часто пронизана ненормативной лексикой, а ее музыкальные клипы демонстрируют обнаженную кожу и часто включают тверкинг.
Христианские группы подвергли критике ее выступление на вручении премии Грэмми 2012 года, которое включало танцующих священников и экзорцизм.
Организаторы объявили, что она станет главным действующим лицом на фестивале Jeddah World Fest 18 июля. На концерте в соответствии с саудовскими законами запрещено употребление алкоголя и наркотиков, и он доступен для людей старше 16 лет.
Насладиться выступлением знаменитости можно будет на стадионе King Abdullah Sports на побережье Красного моря.