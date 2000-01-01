Средневековая шахматная фигура нашла своих покупателей

По данным источников, редкая шахматная фигура является частью коллекции так называемых шахмат с острова Льюис. Она представляет собой бородача с мечом в правой руке и щитом в левой.
Известно, что их еще в XII веке изготовили из моржовой кости норвежские резчики. Коллекцию из 78 фигур обнаружили в 1831 году на шотландском острове Льюис.
Самое интересное, что владельцы одной из утерянных фигур, пожелавшие остаться анонимными, обнаружили ее в ящике в своем доме через 55 лет. Изначально они не знали ее истинную ценность.
Однако когда члены семьи из Лондона отнесли фигуру, которая когда-то была приобретена за 6 долларов, в антикварную лавку, то выяснилось, что все это время у них находилось настоящее сокровище. Позже предмет решили выставить на аукцион.
Представители Британского музея, где хранятся остальные фигуры коллекции, рассказали, что шахматы создали в XII веке в норвежском Тронхейме.
Археологи предполагают, что они являлись частью товара купца, потерпевшего кораблекрушение возле острова.