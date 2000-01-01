04.06 00:15 MIGnews.com

Дэвид Линч выпустил ролик, в котором ничего не происходит

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Вышел новый выпуск шоу культового режиссера Дэвида Линча на YouTube. В нем ничего не происходит.Дэвид Линч выложил новое видео на своем YouTube-канале под названием David Lynch Theater.В новом выпуске ничего не происходит. Буквально. Немного слышно пение птиц на фоне.В ролике, который длится 27 секунд, заснято рабочее место режиссера (но без самого Линча). В этих же интерьерах он снимал свои прошлые выпуски, когда рассказывал прогноз погоды.