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Дэвид Линч выпустил ролик, в котором ничего не происходит 04.06 00:15   MIGnews.com

Дэвид Линч выпустил ролик, в котором ничего не происходит

Вышел новый выпуск шоу культового режиссера Дэвида Линча на YouTube. В нем ничего не происходит.

Дэвид Линч выложил новое видео на своем YouTube-канале под названием David Lynch Theater.

В новом выпуске ничего не происходит. Буквально. Немного слышно пение птиц на фоне.

В ролике, который длится 27 секунд, заснято рабочее место режиссера (но без самого Линча). В этих же интерьерах он снимал свои прошлые выпуски, когда рассказывал прогноз погоды.



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