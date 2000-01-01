04.06 00:15 MIGnews.com
Дэвид Линч выпустил ролик, в котором ничего не происходит
Вышел новый выпуск шоу культового режиссера Дэвида Линча на YouTube. В нем ничего не происходит.
Дэвид Линч выложил новое видео на своем YouTube-канале под названием David Lynch Theater.
В новом выпуске ничего не происходит. Буквально. Немного слышно пение птиц на фоне.
В ролике, который длится 27 секунд, заснято рабочее место режиссера (но без самого Линча). В этих же интерьерах он снимал свои прошлые выпуски, когда рассказывал прогноз погоды.
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