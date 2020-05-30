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Дженнифер Энистон выставила на аукцион свое обнаженное фото 04.06 05:22   MIGnews.com

Дженнифер Энистон выставила на аукцион свое обнаженное фото

Актриса Дженнифер Энистон выставила на аукцион Christie's свое фото в стиле "ню" времен начала съемок "Друзей".

"Когда я впервые встретил Дженнифер Энистон, я сразу понял, что она станет большой звездой", — вспоминает фотограф Марк Селигер.

"Мне дали задание сфотографировать актеров из «Друзей», тогда многие все еще удивлялись тому, как стремительно развивается сериал. Там еще был замечательный стилист, настоящий клубок энергии, по имени Крис МакМиллан, он отвечал за знаменитую стрижку «Рэйчел». Это он посоветовал Дженнифер попробовать сделать немного провокационное и смелое фото. В итоге получился классический портрет красавицы, напоминающий старые обложки Harper's Bazaar 1960-х и 1970-х годов. Сразу после съемок я порекомендовал Дженнифер сняться для обложки журнала Rolling Stone, которую она, конечно, заполучила. С тех пор мы много работали вместе — она отличается невероятным постоянством и так же прекрасна, как и в первый раз, когда я ее встретил", — говорит фотограф.

Энистон сообщила, что вырученные деньги за фото будут отданы на борьбу с коронавирусом, в частности, на бесплатное тестирование и услуги здравоохранения для менее обеспеченных граждан.




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