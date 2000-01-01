03.06 19:51 MIGnews.com

Половина израильтян поддерживает аннексию при одном условии

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Половина израильтян поддерживает распространение суверенитета над частями Западного берега.Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного Институтом демократии.Так, 50% респондентов поддержали аннексию, если она будет проведена при американской поддержке. Если Соединенные Штаты не поддерживают такой шаг, то распространение суверенитета поддержат 25%.58% опрошенных считают, что аннексия может привести к тому, что палестинцы начнут третью интифаду.В последние дни появилось множество сообщений о том, что Вашингтон уже не так заинтересован в осуществлении плана к 1 июля. По сообщениям СМИ, израильское правительство вряд ли пойдет на распространение суверенитета без поддержки США.