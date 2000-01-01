Половина израильтян поддерживает аннексию при одном условии
Половина израильтян поддерживает распространение суверенитета над частями Западного берега.
Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного Институтом демократии.
Так, 50% респондентов поддержали аннексию, если она будет проведена при американской поддержке. Если Соединенные Штаты не поддерживают такой шаг, то распространение суверенитета поддержат 25%.
58% опрошенных считают, что аннексия может привести к тому, что палестинцы начнут третью интифаду.
В последние дни появилось множество сообщений о том, что Вашингтон уже не так заинтересован в осуществлении плана к 1 июля. По сообщениям СМИ, израильское правительство вряд ли пойдет на распространение суверенитета без поддержки США.