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Половина израильтян поддерживает аннексию при одном условии | Фото:03.06 19:51   MIGnews.com

Половина израильтян поддерживает аннексию при одном условии

Половина израильтян поддерживает распространение суверенитета над частями Западного берега.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного Институтом демократии.

Так, 50% респондентов поддержали аннексию, если она будет проведена при американской поддержке. Если Соединенные Штаты не поддерживают такой шаг, то распространение суверенитета поддержат 25%.

58% опрошенных считают, что аннексия может привести к тому, что палестинцы начнут третью интифаду.

В последние дни появилось множество сообщений о том, что Вашингтон уже не так заинтересован в осуществлении плана к 1 июля. По сообщениям СМИ, израильское правительство вряд ли пойдет на распространение суверенитета без поддержки США.


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