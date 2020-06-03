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Памела Андерсон выложила эротический ролик в Instagram | Фото:04.06 03:31   MIGnews.com

Памела Андерсон выложила эротический ролик в Instagram

Известная актриса Памела Андерсон выложила эротический ролик на своей странице в Instagram. Видео вышло в черно-белых цветах.

На нем 52-летняя звезда сидит на стуле, широко расставив ноги, на ней короткий парик и платье, прикрывающее одну ногу артистки.

Андерсон плавно вращает головой под эротическую музыку.

Помимо видео, она опубликовала фото в ярко-красном парике, черном боди и чулках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

@jasmindotcom 🌸

Публикация от Pamela Anderson 🌸 (@pamelaanderson)



Посмотреть эту публикацию в Instagram

@jasmindotcom 🌸

Публикация от Pamela Anderson 🌸 (@pamelaanderson)




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