03.06 13:03 MIGnews.com

Вера Брежнева проплакала всю неделю

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Певица Вера Брежнева в Instagram призналась, что начала впадать в депрессию.По ее словам, на протяжении нескольких дней она очень расстроена. Одной из причин таких перемен настроения могла стать погода. Ей очень помогает разрешить себе выпустить пар: поплакать, погрустить и пожалеть себя."Наверное, сложно меня представить грустной, расстроенной, печальной. Но я живой человек. Так вот, под конец карантина меня все-таки догнала печалька... Как я ни старалась бодриться", - подписала снимок исполнительница.