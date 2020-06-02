Вера Брежнева проплакала всю неделю

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Привет, мои хорошие) Наверное, сложно меня представить грустной, расстроенной, печальной. Но я живой человек. И мне свойственны все эмоциональные проявления. Так вот, под конец карантина меня все-таки догнала печалька... как я ни старалась бодриться ). ⠀ И несколько дней я была в таком состоянии. Ну и «прекрасная» погода добавила свой вклад в него. Каждый по-своему выходит из таких состояний. Я, например, раньше всегда, когда мне хотелось погрустить, давала себе день, и грустила по полной. Вот прям и плакала, и жалела себя, и ничего не хотелось делать, я ничего не делала. А на утро я уже просыпалась и шла делать дела. Так было у меня и в этот раз.. но одним днём это не закончилось. Получилась почти неделя. И, конечно, если бы я целую неделю ничего не делала, я не знаю, а каком бы состоянии была сейчас. Поэтому я все равно уговаривала себя заниматься (стоит отметить, что после тренировки настроение становилось лучше, как и состояние тела), уговаривала себя и продолжала делать все свои уроки. И есть, хотя не хотелось ничего и все было невкусное. Думаю, у каждого такой период был за время карантина, просто разной длительности) ⠀ В общем вчерашний первый день лета для меня был личным праздником, потому что я наконец-то вышла из этого состояния! ⠀ И новости хорошие подтянулись) смягчается карантин, все больше мест открывается. Наконец-то у @verabeauty.official открылась международная доставка. Осталось уже 9 дней до выпуска моего EP альбома “V.” и вообще жизнь прекрасна! ⠀ И сегодня я уже еду на репетицию, а после буду в сторис делиться с вами своими лайфхаками, приобретёнными на картантине) потому что даже несмотря на этот период, вышла из него с прекрасным весом, шикарной кожей и багажом знаний!) 💚 если у вас появились свои лайфхаки - делитесь в комментариях .