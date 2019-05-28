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Greenpeace составил карту весенних природных пожаров в РФ 03.06 11:33   MIGnews.com

Greenpeace составил карту весенних природных пожаров в РФ

В организации Greenpeace впервые составили карту весенних природных пожаров по всей России, площадь которых составила 13,5 млн гектаров. Специалисты проанализировали космические снимки со спутников Sentinel 2, сделанные в апреле-мае 2020 года добровольцами.

Отмечается, что в статистике учитывали только возгорания, затрагивающие земли лесного фонда, зоны обороны и опасности и особо охраняемые природные территории.

В подробной карте представлены пожары, произошедшие с начала 2020 года до 15 мая, так как практически во всех регионах РФ к указанному времени сезон таких возгораний закончился.

Первое место по абсолютной площади пожаров заняла Новосибирская область с 1,81 млн га. По относительной площади (доле выгоревшей площади региона) лидером стала Еврейская автономная область. В Новосибирской области возгорания происходили в лесах, неиспользуемых сельхозземлях, в редколесье и в молодых лесах, пишет Unearthed.

Руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко пояснил, что собранная информация продемонстрировала, что весной в России горят те земли и леса, у которых нет явного правового статуса, за охрану которых никто не отвечает.


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