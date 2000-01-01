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Ривлин: Израиль привержен свободе вероисповедания | Фото: Twitter03.06 17:54   MIGnews.com

Ривлин: Израиль привержен свободе вероисповедания

Президент Реувен Ривлин заверил христианских лидеров в том, что Израиль будет продолжать защищать религиозную свободу всех конфессий, сообщает в понедельник The Times of Israel.

На встрече с главами христианской францисканской церкви в Иерусалиме в преддверии Дня Вознесения Ривлин заявил, что "Государство Израиль, как хранитель этого города, глубоко привержено религиозным правам вероисповедания и деятельности всех религиозных общин в Иерусалиме и во всем Израиле".

"Христиане, мусульмане и евреи всегда будут иметь возможность здесь молиться", - сказал Ривлин по сообщению его канцелярии. "Суверенитет Израиля никогда не поставит под угрозу свободу вероисповедания".

"Это трудные и болезненные времена для христиан на Ближнем Востоке", - добавил он. "Я горжусь тем, что Израиль является единственной страной в нашем регионе, где христианская община не сокращается, а фактически растет".


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