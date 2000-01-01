Израильская школьница обнаружила золотую монету 9-го века
10-летняя израильская школьница Шира Софер на днях стала героиней новостных сюжетов, когда ей удалось разыскать при проведении раскопок настоящий археологический раритет - золотую монету девятого века.
Уникальное открытие девочка, обучающаяся в четвертом классе одной из израильских школ, сделала, когда принимала участие в программе от районного совета Лев ха-Шарон.
Среди других находок команда археологов также обнаружила многие ценности, например, глиняную утварь, но только Шира обратила внимание на маленький блестящий объект, оказавшийся золотой монетой времен Аббасидского халифата, весящей четыре грамма.
"Я увидела что-то сверкающее, поэтому решила поднять это из земли", - рассказала девочка журналистам.