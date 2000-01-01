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Железнодорожная охранница снималась в порно в поездах 03.06 13:32   MIGnews.com

Железнодорожная охранница снималась в порно в поездах

Государственный железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn уволил женщину-охранницу из-за съемки порнофильмов в их поездах в спецформе компании.

33-летняя женщина по имени Тереза ​​В рассказала немецкой таблоидной газете Bild, что “не видит в своих поступках ничего плохого”, и “ей не нужно разрешение Deutsche Bahn”. Тереза ​​В снялась в порно-фильме для взрослых, где она отругала безбилетника и наказала его кожаной плетью, сообщает Daily Mail.

В фильме она заявляется: «Теперь я покажу вам, что я делаю с пассажирами, которые не заплатили за проезд. Снимите штаны». Тереза В из восточного города Галле, как сообщается, также снялась в другом фильме, где она изображала себя машинистом поезда.

Bild сообщил, что Тереза В работает в компании Deutsche Bahn в юго-восточном регионе Германии. Deutsche Bahn же заявила, что контроллер была уволена в начале этого года. Также компания подчеркнула, что осуждает ее поведение.

Представитель государственной сети поездов сообщил, что сотрудникам Deutsche Bahn нельзя использовать униформу, оборудование и помещения в личных или коммерческих целях. Было заявлено, что компания изучает фактическую сторону дела и продумывает дальнейшие действия.


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