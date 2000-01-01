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Сара Джессика Паркер прилетела в Израиль отдохнуть с семьёй 03.06 13:01   MIGnews.com

Сара Джессика Паркер прилетела в Израиль отдохнуть с семьёй

Звезда сериалов «Развод» и «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер сейчас находится в Израиле с частным визитом.

По сообщениям папарацци, она приехала в Тель-Авив на недельку со своей семьей. Вечером она была замечена с владельцем туристической компании для геев «Outdoors» Надавом Перецем. К слову, именно эта компания и спланировала поездку для ее семейства.

Отец Паркер, уроженец Бруклина, потомок еврейской семьи из Восточной Европы. У ее мужа, актера Мэтью Бродерика, мама также еврейка.


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