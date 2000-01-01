Сара Джессика Паркер прилетела в Израиль отдохнуть с семьёй
Звезда сериалов «Развод» и «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер сейчас находится в Израиле с частным визитом.
По сообщениям папарацци, она приехала в Тель-Авив на недельку со своей семьей. Вечером она была замечена с владельцем туристической компании для геев «Outdoors» Надавом Перецем. К слову, именно эта компания и спланировала поездку для ее семейства.
Отец Паркер, уроженец Бруклина, потомок еврейской семьи из Восточной Европы. У ее мужа, актера Мэтью Бродерика, мама также еврейка.