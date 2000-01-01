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Мужчины более романтичны, чем женщины | Фото: Thinkstock04.06 03:23   MIGnews.com

Мужчины более романтичны, чем женщины

Мужчины могут забыть купить открытку на день святого Валентина, могут годами не дарить цветы, но все равно, они более романтичны, чем женщины, как пишет ladyportal.info.

Социологи опросили более 10 тысяч человек со всего мира и выяснили, что 48% мужчин и только 28% женщин влюбляются с первого взгляда.

Результаты этого исследования были опубликованы в книге Normal Bar, над созданием которой работали американские социологи. Цель этой книги – развеять мифы о сексе и отношениях, помочь парам стать счастливее, пишет The Daily Mail.

Один миф уже развеян, мужчины оказались романтичнее дам. Они легко влюбляются, а женщины стараются быть осторожнее.

Социологи также выяснили, что 74% опрошенных считают себя счастливыми в отношениях, а 66% видят в своих партнерах родственную душу.

Практические все опрошенные назвали главным фактором счастливых отношений – общение и взаимопонимание. Что касается измен, треть мужчин и пятая часть женщин признались, что имели внебрачные связи.
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