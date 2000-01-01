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В КНДР 10 миллионов человек страдают от нехватки еды 04.05 05:28   MIGnews.com

В КНДР 10 миллионов человек страдают от нехватки еды

Четверо из десяти северокорейцев испытывают хроническую нехватку продовольствия, и после худшего урожая за последние 10 лет ожидается дальнейшее сокращение и без того минимального рациона, сообщила ООН в пятницу, пишет Reuters.

Официальный рацион сократился до 300 граммов на человека в день, что является самым низким показателем за это время года, заявляет ООН после оценки продовольственной безопасности, проведенной по просьбе Пхеньяна с 29 марта по 12 апреля.

Выяснилось, что 10,1 миллиона человек страдают от острой нехватки продовольствия, «что означает, что им не хватает еды до следующего урожая», заявил представитель Всемирной продовольственной программы ООН Эрве Верхоосел.


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