Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Швейцарии пройдет серия произраильских митингов | Фото: Скриншот с YouTube03.05 18:55   MIGnews.com

В Швейцарии пройдет серия произраильских митингов

Тысячи евреев, в том числе пережившие Холокост, выступят в воскресенье на серии произраильских митингов в Женеве, Швейцария.

Марши будут направлены борьбу с антисемитизмом и поддержку Израиля.

Марш начнется со штаб-квартиры Организации Объединенных Наций и продолжится в направлении исторической синагоги, построенной в 1859 году. Он закончится в городской ратуше.

Особое внимание в этом событии уделяется истории антисемитизма в Швейцарии и отказа принимать еврейских беженцев во время Холокоста.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:11
Пострадавшие от взрыва в Хайфе находятся в коме
20:10
Убиты два террориста Брига аль-Касам
19:40
Террористы из Газы открыли огонь по бойцам ЦАХАЛа
19:16
Глава ООН выразила возмущение по поводу казней в Иране
18:41
У берегов Турции погибло девять человек
18:15
Эрекат: “Сделка века” направлена на навязывание блокады
17:53
У Соломоновых островов зафиксировано землетрясение
17:36
Саудовский суд освободил заключенных женщин-активистов
17:13
На Индию обрушился циклон Фани
16:56
2500 палестинцев протестуют на границе с Газой
16:35
Цахал задержал вооруженного палестинца на границе
16:08
Синаногу в Цюрихе изуродовали антисемитскими граффити
15:58
Десятки убитых в этнических столкновениях в Эфиопии
15:09
Никто не хочет издавать мемуары Вуди Аллена
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus