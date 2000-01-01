03.05 18:55 MIGnews.com

В Швейцарии пройдет серия произраильских митингов

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Тысячи евреев, в том числе пережившие Холокост, выступят в воскресенье на серии произраильских митингов в Женеве, Швейцария.Марши будут направлены борьбу с антисемитизмом и поддержку Израиля.Марш начнется со штаб-квартиры Организации Объединенных Наций и продолжится в направлении исторической синагоги, построенной в 1859 году. Он закончится в городской ратуше.Особое внимание в этом событии уделяется истории антисемитизма в Швейцарии и отказа принимать еврейских беженцев во время Холокоста.