03.05 18:55 MIGnews.com
В Швейцарии пройдет серия произраильских митингов
Тысячи евреев, в том числе пережившие Холокост, выступят в воскресенье на серии произраильских митингов в Женеве, Швейцария.
Марши будут направлены борьбу с антисемитизмом и поддержку Израиля.
Марш начнется со штаб-квартиры Организации Объединенных Наций и продолжится в направлении исторической синагоги, построенной в 1859 году. Он закончится в городской ратуше.
Особое внимание в этом событии уделяется истории антисемитизма в Швейцарии и отказа принимать еврейских беженцев во время Холокоста.
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