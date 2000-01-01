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Кира Найтли пыталась скрыть беременность на вечеринке | Фото:03.05 23:36   MIGnews.com

Кира Найтли пыталась скрыть беременность на вечеринке

Кира Найтли, возможно, снова беременна. Актриса пыталась скрыть признаки беременность струящимся платьем на вечеринке Шанель в Париже, Франция, в четверг, 2 мая, где она присутствовала со своим мужем Джеймсом Райтоном.



Кира, которая вышла замуж за рокера Райтона а 2013 года, уже является мамой четырехлетней дочери Эди. Актриса очень скрытна, когда речь заходит о ее личной жизни, но она рассказала о материнстве в недавнем интервью журнала Balance.

"Я не думаю, что мы даем женщинам должное за физический и эмоциональный марафон, который они проходят, становясь матерью", - сказала она. "У меня невероятная система поддержки; мне невероятно повезло в моей карьере; я могу позволить себе хороший уход за ребенком, и все же я все еще нахожу это действительно чертовски трудным."

"Лишение сна, гормональные изменения, сдвиг в отношениях с моим партнером - все это заставляет меня чувствовать себя так, будто я каждый день терплю неудачу."


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