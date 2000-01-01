Тысячи евреев отправились на Джербу

Уточняется, что аль-Гриба является старейшей африканской синагогой, возраст которой составляет 2500 лет.
Отметим, что в этом году евреям, приехавшим на остров Джерба, удалось провести самую масштабную религиозную церемонию, начиная с 2011 года, когда после революции обстановка в Тунисе на несколько лет стала довольно нестабильной.
Фестиваль проходил под охраной армии и полиции.
Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед заявил, что его государство является страной мира и толерантности, а все тунисцы, независимо от их вероисповедания, являются полноправными гражданами.
"Я пришел сюда, чтобы сказать: Тунис – страна мира и толерантности. В Тунисе ты чувствуешь себя в безопасности, наша страна открыта для туристов со всего мира", - отметил премьер на открытии конференции по вопросу диалога между религиями.
Как известно, Тунис – преимущественно мусульманская страна. Однако там проживает одна из самых больших африканских еврейских общин, насчитывающая около двух тысяч человек.