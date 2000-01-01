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Тысячи евреев отправились на Джербу | Фото:03.05 21:57   MIGnews.com

Тысячи евреев отправились на Джербу

Тысячи еврейских паломников, среди которых были и гости из Израиля собрались в синагоге аль-Гриба на тунисском острове Джерба, чтобы принять участие в праздновании Лаг ба-Омер.

Об этом в четверг, 3 мая сообщает The Times of Israel.

Уточняется, что аль-Гриба является старейшей африканской синагогой, возраст которой составляет 2500 лет.

Отметим, что в этом году евреям, приехавшим на остров Джерба, удалось провести самую масштабную религиозную церемонию, начиная с 2011 года, когда после революции обстановка в Тунисе на несколько лет стала довольно нестабильной.

Фестиваль проходил под охраной армии и полиции.

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед заявил, что его государство является страной мира и толерантности, а все тунисцы, независимо от их вероисповедания, являются полноправными гражданами.

"Я пришел сюда, чтобы сказать: Тунис – страна мира и толерантности. В Тунисе ты чувствуешь себя в безопасности, наша страна открыта для туристов со всего мира", - отметил премьер на открытии конференции по вопросу диалога между религиями.

Как известно, Тунис – преимущественно мусульманская страна. Однако там проживает одна из самых больших африканских еврейских общин, насчитывающая около двух тысяч человек.
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