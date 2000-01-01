В пещере к северу от Модиина найдена редкая еврейская монета

По данным издания, находку обнаружили археологи университетов Бар-Илан и Ариэля.
Уточняется, что работы в районе Кибии ведутся в рамках археологической разведки Южной Самарии, начатой в 2014 году.
Ученые полагают, что монета была отчеканена в третий год антиримского восстания (в период правления императора Адриана), фактически завершающего так называемый период Второго храма, и имела хождение на территории, контролируемой повстанцами, до его (восстания) подавления.
Археологи оценивают возраст находки в 1800 лет.
Исследователи отмечают, что она является одной из последних монет еврейской государственности вплоть до провозглашения независимости Израиля в 1948 году.
На одной стороне монеты изображена финиковая пальма с семью ветвями и двумя гроздьями фиников, а также надпись "Шимо[н]", на обратной стороне – трехдольные виноградные листья и надпись "Ле хер[ут] [Йеру]шалаим" ("За свободу Иерусалима").
В той же пещере, где была обнаружена монета, археологи обнаружили керамические и стеклянные сосуды, также относящиеся к периоду восстания Бар-Кохбы.
Ученые полагают, что здесь могли скрываться повстанцы или жители этого района, которые были вынуждены покинуть свои дома.
Археологи уверенны, что монеты имели для повстанцев не столько материальную, сколько эмоциональную ценность.