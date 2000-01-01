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В пещере к северу от Модиина найдена редкая еврейская монета | Фото:04.05 07:11   MIGnews.com

В пещере к северу от Модиина найдена редкая еврейская монета

В ходе исследования карстовой пещеры возле арабской деревни Кибия (Qibya), к северу от Модиина была обнаружена редкая еврейская монета, времен восстания Бар-Кохбы (132-136 гг.).

Об этом в четверг, 3 мая сообщает The Times of Israel.

По данным издания, находку обнаружили археологи университетов Бар-Илан и Ариэля.

Уточняется, что работы в районе Кибии ведутся в рамках археологической разведки Южной Самарии, начатой в 2014 году.

Ученые полагают, что монета была отчеканена в третий год антиримского восстания (в период правления императора Адриана), фактически завершающего так называемый период Второго храма, и имела хождение на территории, контролируемой повстанцами, до его (восстания) подавления.

Археологи оценивают возраст находки в 1800 лет.

Исследователи отмечают, что она является одной из последних монет еврейской государственности вплоть до провозглашения независимости Израиля в 1948 году.

На одной стороне монеты изображена финиковая пальма с семью ветвями и двумя гроздьями фиников, а также надпись "Шимо[н]", на обратной стороне – трехдольные виноградные листья и надпись "Ле хер[ут] [Йеру]шалаим" ("За свободу Иерусалима").

В той же пещере, где была обнаружена монета, археологи обнаружили керамические и стеклянные сосуды, также относящиеся к периоду восстания Бар-Кохбы.

Ученые полагают, что здесь могли скрываться повстанцы или жители этого района, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Археологи уверенны, что монеты имели для повстанцев не столько материальную, сколько эмоциональную ценность.
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