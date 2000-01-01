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США вернули Ираку библейские артефакты | Фото:04.05 04:28   MIGnews.com

США вернули Ираку библейские артефакты

Официальные лица США в среду вернули в Ирак 3800 древних артефактов, которые были незаконным образом ввезены в Соединенные Штаты Америки и которые фигурируют в западных СМИ как "библейские артефакты".

Об этом в четверг, 3 мая сообщает The Times of Israel.

По данным издания, что предметы включают клинописные таблички, цилиндрические печати и глиняные буллы. Уточняется, что многие артефакты связаны с древним городом Ирисагриг и датируются 2100 – 1600 годами до нашей эры.

Отмечается, что значительная часть ценностей оказалась в руках властей при попытке ввезти их в США для компании Hobby Lobby, которая в прошлом году согласилась не только вернуть артефакты, но также уплатить три миллиона долларов США в качестве урегулирования по гражданскому иску, поданному правительством США.
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