США вернули Ираку библейские артефакты

По данным издания, что предметы включают клинописные таблички, цилиндрические печати и глиняные буллы. Уточняется, что многие артефакты связаны с древним городом Ирисагриг и датируются 2100 – 1600 годами до нашей эры.
Отмечается, что значительная часть ценностей оказалась в руках властей при попытке ввезти их в США для компании Hobby Lobby, которая в прошлом году согласилась не только вернуть артефакты, но также уплатить три миллиона долларов США в качестве урегулирования по гражданскому иску, поданному правительством США.