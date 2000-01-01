Раввины требуют не издеваться над животными

В письме, опубликованном сегодня борцами за права животных, главный раввин Беэр-Шевы Иегуда Дери призвал каждого раввина в Израиле выразить протест против транспортировки животных на большие расстояния для их дальнейшего откармливания и забоя в Израиле.
Он также подчеркнул, что планирует поднять этот вопрос на предстоящем заседании совета.
По данным издания, письмо было обнародовано вместе с петицией против транспортировки животных на большие расстояния, подписанной 60 раввинами.
Отметим, что письмо опубликовали после трансляции репортажа, подготовленного группой Animals Australia, о том, в каких условиях содержатся животные во время продолжительной транспортировки в страны Ближнего Востока.