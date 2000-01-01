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Раввины требуют не издеваться над животными | Фото:03.05 18:14   MIGnews.com

Раввины требуют не издеваться над животными

Один из израильских раввинов заявил, что каждый, кто приобретает мясо животных, привезенных в Израиль в ужаснейших условиях для последующего забоя, может считаться соучастником жестокого преступления.

Об этом в четверг, 3 мая сообщает The Times of Israel.

В письме, опубликованном сегодня борцами за права животных, главный раввин Беэр-Шевы Иегуда Дери призвал каждого раввина в Израиле выразить протест против транспортировки животных на большие расстояния для их дальнейшего откармливания и забоя в Израиле.

Он также подчеркнул, что планирует поднять этот вопрос на предстоящем заседании совета.

По данным издания, письмо было обнародовано вместе с петицией против транспортировки животных на большие расстояния, подписанной 60 раввинами.

Отметим, что письмо опубликовали после трансляции репортажа, подготовленного группой Animals Australia, о том, в каких условиях содержатся животные во время продолжительной транспортировки в страны Ближнего Востока.
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