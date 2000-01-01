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В мусорном баке найдены мощи святого папы римского Климента 04.05 02:13   MIGnews.com

В мусорном баке найдены мощи святого папы римского Климента

Среди мусора, собранного в центре Лондона был обнаружен кожаный чехол, в котором находился фрагмент кости, который якобы принадлежал святому папе римскому Клименту. Компания по переработке мусора ищет владельца реликвии, пока эксперты проверяют ее подлинность.

В колбе, которая запечатана красным воском и перевязана малиновым шнуром, содержится стеклянный флакон с фрагментом кости и выцветшим листом бумаги с надписью Oss. S Clementis.

В Средневековье культ реликвий спровоцировал возникновение масштабного рынка подделок. Находящиеся в Киеве мощи не могут служить надежным источником для сравнения - итальянское аббатство Абруццо настаивает, что у них хранятся подлинные останки святого. Еще одни мощи хранятся в базилике св. Климента в Риме.
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