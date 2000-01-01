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Ким Чен Ын хочет открыть McDonalds в Северной Корее | Фото: L. Balois/Flickr03.05 14:20   MIGnews.com

Ким Чен Ын хочет открыть McDonalds в Северной Корее

На снятии железного занавеса с Северной Кореи и примирении с южной соседкой Пхеньян останавливаться не намерен.

Лидер КНДР Чим Чен Ын хочет, чтобы Америка – как главный медиатор мирных переговоров – вложила деньги в развитие его страны, а в самой Корейской Народно-Демократической Республике открылись забегаловки McDonalds.

Об этом изданию The Daily Express заявил советник президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

"Они хотят американские инвестиции. Они хотят, чтобы в Северную Корею поступали американские инвестиции. Они приветствуют участие американских спонсоров и проведение в Северной Корее многосторонних консорциумов", - сказал Чун Ин Мун, добавив, что в обозримом будущем может даже стать возможным строительство в КНДР новой "Башни Трампа".

Сами же северокорейские чиновники по итогам состоявшегося на выходных саммита опубликовали заявление, где выразили желание сделать их государство "нормальной страной" с возможностью поступления "американских инвестиций, подобных на McDonalds".

Напомним, что в мае ожидается личная встреча между Чим Чен Ыном и Дональдом Трампом. Подробности переговоров пока что неизвестны, однако предположительно они состоятся в Сингапуре или Монголии.
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