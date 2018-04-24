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Роналдиньо открыл в Израиле школу футбола для детей

Публикация от Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho) 24 Апр 2018 в 2:35 PDT

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Легенда бразильского футбола Роналдиньо открыл в Израиле спортивную школу, заниматься в которой смогут дети как местных жителей, так и иммигрантов.Возраст учеников Футбольной академии Роналдиньо – от 6 до 16 лет. Главной целью заведения названо объединение бразильского футбола с мощной методикой преподавания и прививанием дружбы.Школа стартует летом этого года, когда будут набраны 100 первых юных футболистов. Обучение начнется с сентября."Я очень рад помочь израильским детям всех вероисповеданий поднять свою игру до самых высот. Я считаю эту школу первоклассным образовательным инструментом, помогающим приобретать навыки для жизни, развивать дисциплину, командную работу и многое другое. Израиль обладает огромным потенциалом, бесчисленными талантами и большой любовью к игре", - сказал он на пресс-конференции.Спортивная школа была открыла в сотрудничестве с иерусалимской футбольной командой "Бейтар Нордиа" и местными партнерами.В ходе своего визита 38-летний Роналдиньо посетил также клуб "Бейтар Нордиа" и Раанану, где встретился и сыграл в настольный футбол с представителями репатриантов из его родной Бразилии.Стоит добавить, что Израиль стал не первой страной, где футболист открывает свою академию. Они уже функционируют в Дубае, Саудовской Аравии, Египте, Корее, Индии, Азербайджане и США.