04.05 01:29 MIGnews.com

Опрос: качество жизни важнее ее продолжительности

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Большинство тяжелобольных людей признаются, что при возможности согласились бы улучшить качество осталось им жизнь, вместо того, чтобы продолжать ее.Большинство респондентов европейского опроса признались, что самыми ужасными аспектами тяжелой неизлечимой болезни для них боль, а также необходимость быть обузой для близких. Также, облегчение физических страданий для людей является лучшим, чем лишение родственников от горя и забот, связанных с ними.Всего ученые опросили около 9000 жителей Англии, Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Португалии. У двух третей из них были близки, страдающих серьезными заболеваниями, такими как рак. Почти половина признались, что им приходилось ухаживать за больными в последние месяцы их жизни, а один из 10 страдал от подобного заболевания сам.На вопрос о том, что они стали бы делать, если бы им осталось жить не больше года, 71% ответили, что они хотели бы прожить свои последние месяцы счастливо, и только 4% отметили, что хотели бы хоть немного продлить свою жизнь. Остальные 25% считают, что качество жизни и ее продолжительность одинаково важны. В Англии 47% респондентов признались, что их главным желанием было бы избавления от боли, а 25% хотели бы сохранить бодрость духа. Лишь 8% переживали по поводу доведения до конца всех своих начинаний.