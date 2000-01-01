04.05 00:27 MIGnews.com
Песня "Hotel California" оказалась в центре скандала
Рок-группа Eagles оказалась в центре скандала после того, как подала в суд на мексиканскую гостиницу "Калифорния", как сообщает ВВС.
Гостиница в штате Южная Нижняя Калифорния вводит посетителей в заблуждение и свое название отсылает к песне и альбому группы Hotel California.
Как сообщают музыканты, в холле 11-этажного отеля играют песни Eagles и продаются тематические футболки.
Eagles просят суд Лос-Анджелеса запретить гостинице называться "Калифорнией" и сообщать о каких-либо связях с творчеством коллектива.
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