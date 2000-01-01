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Песня `Hotel California` оказалась в центре скандала | Фото: Thinkstock04.05 00:27   MIGnews.com

Песня "Hotel California" оказалась в центре скандала

Рок-группа Eagles оказалась в центре скандала после того, как подала в суд на мексиканскую гостиницу "Калифорния", как сообщает ВВС.

Гостиница в штате Южная Нижняя Калифорния вводит посетителей в заблуждение и свое название отсылает к песне и альбому группы Hotel California.

Как сообщают музыканты, в холле 11-этажного отеля играют песни Eagles и продаются тематические футболки.

Eagles просят суд Лос-Анджелеса запретить гостинице называться "Калифорнией" и сообщать о каких-либо связях с творчеством коллектива.
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