04.05 05:46 MIGnews.com

Израиль: 5 мая состоится самый массовый Парад Победы

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В ближайшую пятницу, 5 мая, в 10:00 в Хайфе состоится шествие горожан, посвящённое 72-летней годовщине Великой Победы, которое в столице израильского севера по привычке называют «Парад Победы». Традиция парадов в Хайфе родилась в городском Управлении абсорбции 13 лет назад. В 2004 году состоялось первое шествие ветеранов и горожан, которое одноразово провели на полупешеходной улице Нордау.Шестидесятилетие Великой победы в 2005 году уже отпраздновали парадом на центральной улице Герцль, которую закрывают для движения на 40 минут. Юбилейные торжества стали ежегодными, в них принимают участие тысячи горожан, школьники, солдаты и студенты, министры, депутаты городского совета, представители дипломатического корпуса, а хайфский Парад Победы стал самым массовым в Израиле и, очевидно, за пределами стран СНГ.Уже в первые годы проведения шествий горожане начали приходить на него с портретами своих родных и близких, не только воеваших в рядах Красной армии, но и тех, кто погиб концлагерях и гетто, только потому что они были евреями. После появления в России акции «Бессмертный полк» количество граждан, приходящих на хайфский Парад Победы с портретами, стало значительно больше.За годы проведения шествий появились и свои традиции. Так десятки жителей города приходят на парад, предварительно купив большое количество гвоздик, и раздают их ветеранам. Те же, кто работают утром, осуществляют этот благородный порыв во второй половине дня в разных уголках Хайфы.Когда колонны ветеранов и участников шествия проходят по улице Герцль, прохожие, владельцы и сотрудники различных бизнесов устраивают овации, аплодируют, слышны крики «Спасибо, дорогие!». И это тоже стало прекрасной традицией.Организаторы парада надеются, что как и в предыдущие годы, к сожалению, уже немногочисленных ветеранов придут поддержать тысячи хайфчан и гостей столицы израильского севера, родившиеся уже после Второй мировой войны, но считающие, что их присутствие явится символом связи поколений и благодарностью всем, кто спас человечество от фашизма, а также дань памяти всем кто был уничтожен только за то, что родились евреями.Все желающие принять участие в параде приглашаются прийти с 9:30 до 9:50 на площадку возле хорошо известного в Хайфе исторического здания «Бейт ха-Кранот» на пересечении улиц Герцль и Бальфур. Парад начнётся в 10:00. По окончании парада в амфитеатре на улице Нордау пройдёт праздничный концерт, который продолжится танцами под аккомпанемент духового оркестра.