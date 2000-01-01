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Рамат а-Шарон:пары заселятся в квартиры со льготной арендой 04.05 03:38   MIGnews.com

Рамат а-Шарон:пары заселятся в квартиры со льготной арендой

В рамках проекта Министерства финансов по строительству недорогих съемных квартир в пользующихся повышенным спросом районах Израиля “Дира Леаскир”, были разыграны квартиры по льготным ценам в Рамат а-Шароне. Квартиры расположены в домах, которые строит компания “Авив Групп”, заселение ожидается в августе текущего года.

Всего на участие в розыгрыше квартир в Рамат а-Шароне, предназначенных на долговременный съем по льготным ценам, записались около 560 молодых пар, 70 из них победили в лотерее. Розыгрыш проводила компания “Авив Групп” под контролем дочерней компани Минфина “Дира Леаскир”, а также юристов и бухгалтеров.

Победители лотереи будут платить за трехкомнатную квартиру с местом для парковки и кладовкой 3.980 шекелей в месяц, стоимость льготной аренды четырехкомнатной квартиры с местом для парковки и кладовкой составит 5.270 шекелей в месяц: это существенно меньше цен на свободном рынке.

Арендная плата будет привязана к индексу потребительских цен, договор заключается на 3 года, после чего арендаторы имеют право продлить договор еще дважды, на 3 и на 4 года соответственно. Еще 211 квартир, построенных в рамках проекта, будут сданы на свободном рынке на 5 лет, после чего арендаторы смогут продлить договор еще на 5 лет, но на 5% дороже.

Долговременный съем позволит людям обосноваться в одном районе на много лет, не боясь, что владелец квартиры внезапно изменит условия договора или прекратит ее сдавать, вынуждая жильцов искать новый вариант и тратиться на переезд.

Жилой проект “Авив шели” в Рамат а-Шароне находится на улице Хативат Александрони, он предоставляет квартиры современной планировки на долговременный съем. Все квартиры оборудованы центральной системой кондиционирования, электрическими ставнями, дома снабжены мусоропроводом, наземной и подземной парковкой, территория вокруг домов озеленена и удобна для пешеходов и машин.

В проекте “Авив шели” в Рамат а-Шароне 281 квартира, 70 из них предназначены для обладателей льготного удостоверения (“теудат закаут”) от Министерства строительства, победивших в розыгрыше. Из этих 70 квартир 18 - четырехкомнатные, и 52 - трехкомнатные, подходящие для молодых семей. 18 из 70 квартир предназначены для льготников, проживающих в Рамат а-Шароне. Льготное удостоверение, необходимое для участия в проекте, аналогично необходимому для участия в проекте “Мехир ле-Миштакен”.

В целом, проект долговременного съема является альтернативой проекту “Мехир ле-Миштакен” - для тех, кто пока не накопил на первый взнос за собственную квартиру или не готов приобретать жилье в собственность, и хочет какое-то время пожить на съеме.

Министр финансов Моше Кахлон, продвигающий данный проект, подчеркнул, что он является неотъемлемой частью решения жилищного кризиса в Израиле. “Мы, как правительство, несем ответственность перед молодыми парами, которые не могут приобрести собственное жилье в районах повышенного спроса, - отметил министр. - Этот проект гарантирует вам аренду по сниженной цене, и что не менее важно, на заранее известный продолжительный срок. В ближайшие годы Минфин будет выделять больше средств и больше площадей под строительство жилых проектов, предназначенных под долговременный съем”.
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