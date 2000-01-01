03.04 07:32 MIGnews.com

Новые веяния в больнице РАМБАМ

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Генеральный директор медицинского центра РАМБАМ, профессор Рафи Биар, отправил в среду, 28 марта, поздравление сотрудникам центра с наступающим праздником и, пользуясь возможностью, дал всем сотрудникам указание писать и говорить только на иврите, находясь в стенах учреждения. Как во время рабочих встреч, так и просто общаясь в рабочее время."Я хотел бы убедиться в том, что рабочий язык сотрудников РАМБАМ (врачей, медсестер, секретарей, парамедиков) — это иврит, как в письменной форме, так и в профессиональных беседах, — написал профессор Биар в электронном письме, разосланном сотрудникам. — Указание является обязательным к исполнению и касается всех языков. Я прошу следовать ему на всех профессиональных встречах и на территории больничного центра". Единственным исключением, допускаемым руководителем медцентра, является общение с пациентом на его родном языке, когда это требуется.В больнице РАМБАМ заняты более 4.000 сотрудников, по крайней треть из них являются израильскими арабами, проживающими на севере страны. Требование профессора Биара вызвало возмущение работников центра, как евреев, среди которых немало репатриантов, так и арабов. Подобная ситуация уже возникала в 2014 году в больнице в Нагарии, руководство которой также потребовало от сотрудников говорить исключительно на иврите. По следам обращения комиссии по равным возможностям занятости руководство медцентра пояснило, что указание не касается личных бесед, а речь идет исключительно о рабочем общении между медработниками.Специалисты в области трудового законодательства поясняют, что руководство больницы имеет право устанавливать правила поведения в больнице, в том числе дать указание, чтобы документация в рамках медицинской записи заполнялась только на иврите, и чтобы все разговоры между персоналом и пациентом проводились на языке пациента. Вместе с этим, директива, требующая от персонала общаться в стенах медцентра исключительно на иврите, может рассматриваться как нарушение Закона о равных возможностях в сфере трудовой деятельности. Подобные директивы, изданные в прошлом, были отклонены на том основании, что указание работодателя относительно языка, на котором сотрудники общаются между собой, является дискриминацией по признаку национальности и страны исхода.В ответ на обращение СМИ руководство РАМБАМ заявило, что "В уведомлении сотрудникам было четко указано, что речь идет о языке во время работы. Это относится исключительно к разговорам рядом с кроватью пациента или с самим пациентом, когда вокруг находятся люди, говорящие на разных языках".