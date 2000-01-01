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Китайцы нашли пропавшую 24 года назад дочь | Фото: Beryl_snw/Flickr04.04 05:51   MIGnews.com

Китайцы нашли пропавшую 24 года назад дочь

Спустя 24 года поисков, житель китайского города Чэнду Ван Мин Цин нашел свою пропавшую в трехлетнем возрасте дочь. Мужчина даже устроился на работу таксистом в надежде на то, что однажды его дочь или ее знакомые могут оказаться в пассажирском кресле его такси.

Ци Фэн пропала, когда ее отец – на тот момент торговавший фруктами – отошел к соседней лавке за мелочью. С тех пор родители искали дочь по всему городу и пригороду. Они развешивали объявления о пропаже ребенка, публиковали эти объявления в газетах, на различных сайтах.

При этом они никогда не покидали Чэнду надеясь, что их дочь найдется.

Устроившись в 2015 году таксистом, Ван Мин Цин разместил на заднем стекле автомобиля объявление о пропавшей много лет назад дочери. Поскольку, фотографий Ци Фэн у него не было, он прикрепил снимок младшей дочери, которая была очень на нее похожа.

К поискам присоединились пассажиры, которые публиковали в соцсетях историю отца, который много лет ищет дочь. Позже подключились и газеты.

Полицейские тоже не прекращали поиски, однако когда находился кто-то похожий на дочь Вана, ДНК-анализ давал отрицательный результат.

Однако однажды жившая за тысячи километров от семьи Вана 27-летняя Кан Ин увидела в интернете распространенный Ваном снимок и удивилась схожести девочки на снимке с ней самой. Сначала она написала мужчине, а ДНК-анализ подтвердил наличие кровных уз. 3 апреля женщина вместе с мужем и дочерью впервые за 24 года увидела своего отца.

Как пишут китайские СМИ, Кан Ин была удочерена приемными родителями, которые сказали, что нашли ее на обочине дороги в Чэнду.
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