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Успенский судится с авторами продолжения `Простоквашино` 04.04 03:30   MIGnews.com

Успенский судится с авторами продолжения "Простоквашино"

Известный советский писатель Эдуард Успенский подал в суд на авторов нового мультсериала "Простоквашино". Автор утверждает, что не предоставлял им прав на продолжение любимых многими жителей мультипликационной деревни.

"Пытаются изобразить, что имеют их и возможность действовать", — цитирует автора книг о Дяде Федоре Russia Today.

Писатель уточнил, что сейчас ситуацией занимаются юристы.


Первый эпизод обновленного мультсериала был опубликован в сети 3 апреля. До 2020 года Союзмультфильм собирается выпустить 30 серий нового "Простоквашино".

Как уже сообщалось, авторы оконфузились с отчеством сестры Дяди Федора, которую назвали Вера Павловна. И все бы ничего, но отца Дяди Федора зовут Дмитрий.
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