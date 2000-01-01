Успенский судится с авторами продолжения "Простоквашино"
Известный советский писатель Эдуард Успенский подал в суд на авторов нового мультсериала "Простоквашино". Автор утверждает, что не предоставлял им прав на продолжение любимых многими жителей мультипликационной деревни.
"Пытаются изобразить, что имеют их и возможность действовать", — цитирует автора книг о Дяде Федоре Russia Today.
Писатель уточнил, что сейчас ситуацией занимаются юристы.
Первый эпизод обновленного мультсериала был опубликован в сети 3 апреля. До 2020 года Союзмультфильм собирается выпустить 30 серий нового "Простоквашино".